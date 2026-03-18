На каких автомобилях ездят заядлые курильщики

Набор покупок водителей на АЗС зависит от времени суток, возраста, пола и даже марки автомобиля. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков. Так сигареты есть в каждом четвертом чеке на АЗС. Чаще всего табачные изделия покупают водители Lada, ГАЗ и Chevrolet. Реже всего — владельцы Geely, BMW, Mercedes и Haval.

Исследование также показало, что женщины до 34 лет покупают кофе на заправках чаще мужчин. В старшем возрасте кофе выбирают уже преимущественно мужчины. Пик продаж этого напистка приходится на обеденные часы. Готовую еду на заправках чаще всего покупают водители китайских кроссоверов Geely и Haval.

Владельцы автомобилей BMW, Mercedes-Benz и Audi тратят на сопутствующие товары на АЗС больше других. Самыми экономными оказались владельцы Lada, ГАЗ и Honda.