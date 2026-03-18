Белорусский Geely Cityray прошел сертификацию ЕАЭС

Кроссовер Geely Cityray белорусской сборки получил сертификат соответствия для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), выяснили "Китайские автомобили".

Речь идет о сертификации автомобилей производства завода "Белджи" в белорусском Жодине. Документ будет действовать до марта 2030 года.

Ранее одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на эту модель было получено в Казахстане для машин, которые собирают на заводе "СарыаркаАвтоПром".

Получение сертификата соответствия для ЕАЭС расширяет возможности для поставок Geely Cityray в страны союза. Как считают эксперты, это может способствовать укреплению модели на указанных рынках.

Напомним, что после снятия с продаж кроссовера Coolray компактный кроссовер Cityray получил по факту статус начальной модели бренда в РФ. В нашей стране продаются исполнения Comfort, Luxury, Flagship и Flagship Sport.

Габариты Cityray составляют 4510х1865х1650 мм. Под капотом 1,5-литровый двигатель на 147 л.с. Трансмиссия - 7-ступенчатый "робот". Привод - передний. Вилка цен составляет 2 849 990 - 3 254 190 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что идет подготовка к началу продаж нового Belgee X50+ в РФ.