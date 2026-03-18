В ГД заявили, что камеры пока не будут выявлять отсутствие ОСАГО

Дорожные камеры пока не могут зафиксировать отсутствие у водителя полиса ОСАГО, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он прокомментировал принятие ГД закона о запрете штрафовать водителей за отсутствие полиса чаще раза в сутки.

"Многие СМИ преподнесли это как обязательную фото- и видеофиксацию, но это не так, это касается и фактов выявления (отсутствия полисов ОСАГО. – Прим. ред.) сотрудниками дорожной полиции", – объяснил парламентарий.

Он добавил, что в настоящий момент "миллионы автомобилистов" в России управляют автомобилями без ОСАГО, из-за чего добросовестные водители в случае ДТП не могут получить компенсации. Эту проблему могла бы решить как раз работа фото- и видеофиксации, однако когда данная система заработает – покажет "только время".

Нилов также отметил, что срок введения эксперимента неоднократно переносился, поэтому сейчас камеры не выявляют отсутствие ОСАГО. Однако норма, принятая Госдумой, универсальна, и в будущем даст возможность полноценно функционировать и системе фото- и видеонаблюдения в этой сфере.

Ранее президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил, что портал "Госуслуги" нужно использовать для рассылки уведомлений об отсутствии у автомобилистов полиса ОСАГО.

Он отметил, что уведомление надо рассылать до штрафа. В нем должно быть предупреждение о том, что камера зафиксировала отсутствие у водителя полиса по информационной системе.

"Московский патруль": ГД ограничила штрафы за езду без ОСАГО одним взысканием в сутки