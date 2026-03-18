В Санкт-Петербурге изменят правила оплаты парковки. У водителей появится возможность изменять данные парковочной сессии — время ее окончания, а также информацию о припаркованном автомобиле. В комитете по транспорту Санкт-Петербурга подчеркнули, что обязанность водителя начать парковочную сессию не позднее 15 минут после остановки сохраняется.

«В настоящее время комитетом организована работа по согласованию проекта постановления с членами правительства. Планируемый срок принятия проекта постановления — до конца марта 2026 года», — цитирует «Фонтанка» ответ на депутатский запрос, который обнародовала депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Ольга Штанникова.

Внести изменения в парковочную сессию можно до конца дня, в который была внесена плата за парковку. Изменению подлежат государственный регистрационный номер транспортного средства, номер парковочной зоны, время окончания оплаченного периода времени размещения транспортного средства на платной парковке. При этом вносить изменения в данные конкретной парковочной сессии позволят только один раз.

Также если пользователь изменит номер машины и парковочной зоны, он уже не сможет поменять время, а если изменит время окончания стоянки — не сможет изменить зону и номер автомобиля.

В комитете по транспорту Санкт-Петербурга предупредили, что изменение правил не подразумевает введения постоплаты парковки: начать парковочную сессию на платной стоянке все равно необходимо.