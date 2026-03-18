Tata Motors готовит три новых электромобиля

Индийский автопроизводитель Tata Motors готовит к 2026 году три новые модели электромобилей, охватывающие разные сегменты рынка. Первым появится внедорожник Sierra EV, который займет промежуточное положение между моделями Curvv EV и Harrier EV. Его оснастят батареей до 65 кВт/ч, обеспечивающей пробег более 500 км, а также предложат варианты с задним и полным приводом. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Tata Motors

Осенью 2026 года ожидается обновление хэтчбека Tiago EV, приуроченное к празднику Дивали. Модель получит изменённый дизайн и, возможно, более ёмкие аккумуляторы по сравнению с текущими версиями. Это позволит сделать её ещё удобнее для ежедневных городских поездок.

Завершит линейку флагманский Avinya EV, который выйдет в конце того же года. Электромобиль построят на платформе Gen 3 с применением технологий Jaguar Land Rover EMA. Он сможет проезжать свыше 600 км без подзарядки и будет конкурировать с такими моделями, как Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6.

Таким образом, компания формирует разнообразный портфель электромобилей, включающий как бюджетные, так и премиальные варианты. Это усилит её позиции на индийском рынке и предложит покупателям широкий выбор в зависимости от потребностей и бюджета.