Китайские автопроизводители продолжат локализацию в России

Китайские автопроизводители сохраняют стратегический курс на локализацию производства в России, несмотря на возникающие административные барьеры. Как отметил председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь, такие вызовы, как утилизационный сбор и специфика сертификации, носят временный характер и не отменяют долгосрочных намерений компаний. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Уже завоевав существенную долю российского рынка, китайские бренды стремятся углубить своё присутствие через расширение производственных цепочек. Речь идёт не только о сборке автомобилей, но и о развитии переработки и выпуска компонентов, что находит поддержку со стороны российских властей, заинтересованных в укреплении сотрудничества.

Показательно, что экспорт автомобилей из Китая в Россию в 2025 году сократился на 44,3%, достигнув 8,5 млрд долларов. Этот спад может отражать постепенный переход от прямого импорта к локальному производству, что способствует снижению зависимости от внешних поставок и повышению доступности автомобилей для покупателей.

Локализация представляется логичным шагом для китайских компаний в условиях роста утилизационного сбора и импортных ограничений, становясь ключевым инструментом поддержания конкурентоспособности на рынке.