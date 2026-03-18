Renault Megane E-Tech получил доступную версию Business Edition

Французский автопроизводитель Renault сделал свой электрический хэтчбек Megane E-Tech Electric значительно доступнее, запустив новую версию Business Edition с ценой от 32 990 евро. Это снижение на 5 400 евро по сравнению с предыдущей базовой моделью, хотя предложение носит временный характер и нацелено на стимулирование быстрых покупок. Несмотря на название, версия доступна как корпоративным, так и частным клиентам, практически повторяя комплектацию Techno, но с добавлением 20-дюймовых легкосплавных дисков и двухцветной окраски кузова с черной крышей. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Технические характеристики остаются неизменными: модель оснащается батареей емкостью 60 кВт-ч и электромотором мощностью 220 лошадиных сил, что обеспечивает запас хода до 464 километров. Такой подход позволяет Renault укрепить свои позиции на рынке городских электрокаров, предлагая более бюджетный вариант без ущерба ключевым параметрам и оснащению.