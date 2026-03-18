Great Wall раскрыл планы на машины марки Wey в РФ. С начала 2026 года на официальном российском сайте марки Wey, которая входит в концерн Great Wall, не обновлялись актуальные цены на кроссоверы под индексом 05 и 07, что может означать прекращение поставок автомобилей в нашу страну. Однако производитель в беседе с RG.RU подчеркнул, что бренд не планирует покидать Россию.

«Компания "Грейт Волл Мотор Рус" продолжает продажи премиальных гибридных кроссоверов Wey 05 и Wey 07 на российском рынке. Уточнить наличие моделей Wey 05 и Wey 07, доступных к продаже, можно в выбранном официальном дилерском центре Tank на территории РФ», — сообщили в пресс-службе марки.

Тем не менее, в компании подтвердили остановку поставок гибридных машин, так как «сформированные ранее складские запасы автомобилей покрывают текущий потребительский спрос на территории России».

Также подчёркивается, что комплекс послепродажного обслуживания на уже реализованные машины выполняется в полном объёме.

Ранее Great Wall анонсировал новый роскошный внедорожник Wey. Китайский концерн работает над новым крупным кроссовером под названием V9X, который станет флагманом модельного ряда марки Wey. Одновременно с тизерным изображением машины производитель частично рассекретил её характеристики.