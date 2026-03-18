BYD Dolphin Surf стал лидером сегмента электрокаров в Германии

BYD Dolphin Surf лидирует в Германии: доступный электрокар за 12 990 евро

В начале 2026 года китайский электромобиль BYD Dolphin Surf занял лидирующую позицию среди компактных моделей в Германии, продемонстрировав впечатляющие результаты продаж. За первые два месяца было зарегистрировано более 2000 таких автомобилей, что сделало его самым популярным в A-сегменте, а в феврале он впервые вошёл в десятку лучших по всем новым регистрациям электрокаров, с 1220 единицами за этот месяц. Этот успех подчёркивает растущий спрос на городские электромобили, ранее занимавшие нишевое положение на рынке. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© BYD

Ключевым фактором, стимулирующим интерес к Dolphin Surf, стала его доступная цена: базовая стоимость составляет 22 990 евро, но с учётом бонусов от производителя и государственных субсидий она может снижаться до 12 990 евро до конца марта 2026 года. Производитель описывает модель как практичный городской электрокар, предлагающий пространство, сопоставимое с автомобилями более высокого класса, при этом акцентируя внимание на функциональности и динамических характеристиках. Успех этой модели укрепляет позиции BYD на европейском рынке, указывая на возрастающую популярность электромобилей для городского использования. Дальнейшие продажи будут зависеть от уровня субсидий и появления новых конкурентов в этом сегменте.