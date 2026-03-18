Продажи автомобилей Changan стремительно идут вниз

За два первых месяца 2026 года на российский учет встало всего 4491 новый автомобиль Changan. Это на 53% меньше, чем в январе-феврале прошлого года (9505 шт). Доля бренда сократилась до 2,8%, хотя годом ранее составляла 5,7%, сообщает глава "Автостата" Сергей Целиков.

Он напоминает, что в 2025 году автомобили Changan продавались также существенно хуже рынка. Всего за прошлый год было реализовано 66,2 тысячи автомобилей Changan, что на 38% меньше, чем а 2024 году. При этом весь российский авторынок сократился лишь на 15,6%.

По словам эксперта, основная причина стремительного снижения интереса к автомобилям Changan кроется в ценовой и маркетинговой политике. Без российской сборки и мощной поддержки производителя удерживать цены и делать хорошие кредитные предложения сейчас невозможно, уверен Целиков.