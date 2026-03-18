Кроссовер Geely белорусской сборки готовят к продажам в странах ЕАЭС

Geely Cityray от «Белджи» получил сертификат соответствия ЕАЭС.

Компактный кроссовер Cityray, который сходит с конвейера белорусского завода «Белджи» в Жодино, официально сертифицирован для рынка стран Евразийского экономического союза. Известно, что соответствующий документ будет действовать вплоть до марта 2030 года.

Ранее эта модель уже получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в Казахстане, где ее выпускают на мощностях завода «СарыаркаАвтоПром». Новая сертификация расширяет географию официальных поставок: теперь Cityray может беспрепятственно продаваться во всех странах ЕАЭС, что, по мнению экспертов, укрепит позиции модели на этих рынках.

Напомним, что в России после ухода с рынка модели Coolray именно Cityray стал фактически «входным билетом» в мир Geely. Российским покупателям доступны четыре комплектации: Comfort, Luxury, Flagship и Flagship Sport.

Габариты: 4510×1865×1650 мм. Под капотом 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л. с., 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями, привод передний.

Цена в России: от 2 849 990 до 3 254 190 рублей.

