AEV усиливает Chevrolet Silverado HD 2024: стальная защита за 1950 долларов

Компания American Expedition Vehicles (AEV) разработала усиленную защиту для передней части пикапа Chevrolet Silverado HD 2024 года и более поздних версий. Конструкция предназначена для моделей с фирменным бампером AEV, установленным на модификации ZR2 Bison, и призвана защищать ключевые узлы во время бездорожья или возможных столкновений с препятствиями и животными. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Новый элемент крепится напрямую к усиленному стальному бамперу, что позволяет распределять нагрузку при ударе и снижать риск повреждений радиатора, фар и системы охлаждения. Изделие выполнено из стальных труб диаметром до 76 мм с дополнительным усилением и антикоррозийным покрытием. Также предусмотрена совместимость с фронтальной камерой и возможность установки дополнительного освещения — до двух фар серии AEV 7000.

Вес конструкции составляет около 41 кг, а установка занимает примерно восемь часов и требует частичного сверления. Стоимость элемента — 1950 долларов. Такие решения часто применяются в тюнинге автомобилей, ориентированном на повышение выносливости техники в сложных условиях эксплуатации.