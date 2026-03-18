Хиты дорог раскрыты: Consumer Reports выбрал пятерку идеальных кроссоверов

В американском автопроме кроссоверы и внедорожники прочно удерживают лидерство, составляя около 60% всех продаж, что делает рейтинги Consumer Reports особенно значимыми для потребителей. Все пять моделей, вошедших в список лучших вседорожников 2026 года, получили статус «Рекомендуемые», начиная с наиболее доступного Subaru Crosstrek, который стоит от 28 415 долларов и оснащён 2,5-литровым бензиновым двигателем, демонстрируя высокую надёжность и удовлетворённость владельцев, хотя гибридная версия ещё не протестирована. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© subaru

Subaru Forester, следующая в рейтинге, предлагается от 31 445 долларов и использует двухлитровый четырёхцилиндровый мотор с аналогичной топливной эффективностью, но средней надёжностью, тогда как его гибридный вариант за 36 180 долларов показывает улучшенную надёжность и расход около 6,7 литра на 100 км. Toyota Grand Highlander, дебютировавшая в 2024 году и быстро ставшая популярной в Северной Америке, стоит от 43 155 долларов, выделяясь комфортом пассажиров и высоким общим баллом тестирования, с гибридной версией, расходующей 6,7 литра на 100 км, и мощной Hybrid Max на 362 лошадиные силы.

Lexus NX, производимый в Канаде, занимает четвёртое место с начальной ценой от 46 720 долларов, оснащён 2,4-литровым турбомотором мощностью 275 лошадиных сил и демонстрирует высокие оценки по дорожным испытаниям и надёжности, причём гибридная переднеприводная версия достигает расхода топлива 5,8 литра на 100 км. BMW X5, замыкающий топ-5, несмотря на посредственный прогноз надёжности, получил высший общий рейтинг в своей категории, с базовой бензиновой версией от 69 750 долларов и мощностью 375 лошадиных сил, а подключаемый гибрид за 77 450 долларов развивает совокупную мощность до 483 лошадиных сил.