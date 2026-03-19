Renault отзывает Renault 5 и Renault 4 из-за риска перегрева батареи

Французский автопроизводитель Renault столкнулся с серьёзными трудностями: электромобили Renault 5 и Renault 4 требуют срочного отзыва из-за производственного дефекта в батареях. Европейские регуляторы выявили возможное внутреннее разрушение структуры аккумуляторных ячеек, что грозит не только сокращением запаса хода и проблемами с зарядкой, но и риском короткого замыкания с перегревом и возгоранием. Сервисная кампания началась 10 марта 2026 года, хотя точное число затронутых автомобилей пока не разглашается. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© соцсети

Этот инцидент особенно важен, поскольку Renault 5 позиционируется как массовая модель для европейского рынка, и любые дефекты могут подорвать доверие потребителей к электромобилям в целом. На фоне жёсткой конкуренции с такими брендами, как Hyundai, Volkswagen и Tesla, подобные проблемы напрямую влияют на репутацию компании и её долгосрочные перспективы.

Отзывная кампания подчёркивает, что надёжность ключевых компонентов становится критическим фактором в эпоху электрификации транспорта, наравне с ценой и запасом хода. Даже единичные случаи дефектов способны существенно изменить восприятие бренда, что делает текущую ситуацию для Renault особенно чувствительной и требующей оперативного разрешения.