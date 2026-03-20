BYD внезапно рвется в бестселлеры, но не в Китае

BYD вошёл в тройку лидеров по продажам в одной из стран СНГ. Продажи машин китайской марки на домашнем рынке сокращаются в течение последних нескольких месяцев. По мнению экспертов, связано это с сокращением льгот от государства. Тем временем, по данным портала 110km.ru, спрос на электрокары резко вырос в Узбекистане.

Сообщается, что с начала года узбеки купили 57 512 автомобилей локальной сборки, из которых 4 621 пришлось на BYD. Это обеспечило бренду рост на 61,5% по сравнению с январём и февралём 2025 года, а также второе место по объёму продаж — впереди оказался только Chevrolet с его «бюджетниками» Cobalt и Damas.

В Китае же спрос на технику BYD по итогам февраля сократился на 64,3%, до 68 623 машин. В результате марка опустилась на рынке Поднебесной на четвёртое место, пропустив вперёд Geely, Volkswagen и Toyota.

По мнению экспертов, причины кроются в насыщении рынка, осознанный подход потребителей к крупным покупкам (они попросту не готовы слишком рано менять машины) и отмене господдержки. Уточняется, что без субсидий и налоговых льгот спрос на электромобили в Китае резко просел.

Ранее о возможных проблемах для местных брендов на китайском рынке неоднократно предупреждали местные эксперты.