В России появился гибридный суперкар Lamborghini Temerario

В России появился новый гибридный суперкар Lamborghini Temerario, демонстрирующий передовые технологии бренда. Его премьера прошла в московском дилерском центре АВТОДОМ на Рублёвском шоссе, где модель уже доступна для просмотра потенциальным клиентам. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Автомобиль оснащён силовой установкой, сочетающей двигатель внутреннего сгорания и три электромотора. Суммарная мощность превышает 900 лошадиных сил, что обеспечивает разгон до 100 километров в час всего за 2,7 секунды. Дизайн выполнен в характерном для марки стиле с акцентом на агрессивную аэродинамику и выразительные линии кузова. Интерьер ориентирован на сочетание спортивной эргономики и премиальных материалов, подчёркивая статус модели.

Появление Temerario в России носит скорее имиджевый характер, ориентируясь на нишевый сегмент, где ключевую роль играет эксклюзивность, а не массовые продажи. Тем не менее такие премьеры демонстрируют, что даже в текущих условиях рынок сохраняет интерес к высокому сегменту. Таким образом, Lamborghini продолжает развивать линейку гибридных суперкаров, а российские клиенты получают доступ к новейшим технологиям бренда, пусть и в ограниченном формате.