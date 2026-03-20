Fiat представит новый Giga Panda на автосалоне в Париже

Осенью 2026 года на парижском автосалоне состоится премьера нового кроссовера Fiat Giga Panda, который станет серийной версией концепта и займёт место в сегменте семейных SUV, где важны практичность, пространство и доступная цена. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Модель будет построена на платформе, аналогичной используемой для компактного Grande Panda, но с увеличенными размерами, что позволит ей соперничать с такими автомобилями, как Dacia Bigster. Продажи в Европе планируется начать уже в 2027 году, что подчеркивает стратегическое значение этого шага для бренда.

На той же выставке Stellantis представит и другие новинки, включая купеобразный кроссовер Fiat Fastback, новый Lancia Gamma и концепт от Citroen. Lancia Gamma станет вторым автомобилем бренда после его перезапуска и будет доступен с бензиновыми и электрическими силовыми установками, причём электрическая версия может предложить запас хода до 740 километров.

Также дебютирует электромобиль Leapmotor B03, который будет конкурировать с Volkswagen ID.3, предлагая два варианта батарей и мощность до 121 лошадиных сил. Это разнообразие новинок отражает активное развитие автомобильного рынка в направлении экологичности и технологичности.