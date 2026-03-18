Срок передачи государству невостребованных на таможне авто сократят

Срок на хранение невостребованных на таможне автомобилей сокращается с 60 до 30 дней. Такой закон одобрили на пленарном заседании Совета Федерации 18 марта.

Изменения коснутся закона «О таможенном регулировании». Они уточняют порядок взаимодействия таможенных органов с иными федеральными органами исполнительной власти при выявлении в отношении автомобильного транспортного средства и (или) товаров, размещенных на хранение, признаков нарушений законодательства РФ, не относящихся к компетенции таможни.

В частности, 30 дней составит срок размещения на официальном сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России сведений о невостребованных из мест хранения автомобилях или товарах. По истечении этого срока они будут обращаться в федеральную собственность.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.