Porsche возродит бензиновый Macan

Porsche выпустит замену бензиновому Macan в 2028 году. Популярный кроссовер был снят с продаж в Европе в 2024 году из-за несоответствия новым нормам кибербезопасности. Предполагалось, что его полностью заменит электрическая модель нового поколения, но Porsche решила выпустить для Macan и бензинового преемника. Кроссовер на платформе Audi Q5 появится в 2028 году.

Как и оригинальный Macan, новый кроссовер из Цуффенхаузена будет тесно связан с Audi Q5 по техническому наполнению. Во время сессии вопросов и ответов по итогам ежегодной конференции Porsche гендиректор немецкой компании Михаэль Лейтерс уточнил, что процесс превращения Audi в Porsche — не только смена названия.

«Мы должны убедиться, что это настоящий Porsche. А для этого необходимы определенные характеристики, характеристики продукта, технологии, которые будут новыми для этой модели и будут новыми для всех подобных автомобилей, — поэтому потребуется определенное время для начала промышленного производства и запуска этого продукта», — приводит Motor1 слова Михаэля Лейтерса.

В рамках технологического сотрудничества Porsche выплатит Audi лицензионный сбор в 1 млрд евро, но это коснется не только замены для Macan, но и других моделей Porsche и Audi, которые две родственные компании будут разрабатывать совместно.

