Электромобили набирают популярность в России: названы лидеры продаж

«Автостат»: продажи новых электрокаров в России выросли на 23%.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат» и АО «ППК», в январе-феврале 2026 года российский рынок новых электрокаров показал уверенный рост. За два месяца было реализовано 1566 единиц, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидеры среди марок

Безусловным лидером рынка остается отечественный бренд Evolute (543 проданных электромобиля). Это составляет почти 35% от общего объема. В пятерку самых популярных марок также вошли Geely (200 шт.), Xiaomi (157 шт.), Zeekr (144 шт.), BYD (119 шт.)

Отметку в 100 машин преодолел также бренд Avatr.

Интересно, что из всей пятерки только Zeekr и Avatr показали отрицательную динамику (-69% и −8% соответственно). Остальные марки прибавили. Самый впечатляющий рост у Geely – в 25 раз, что эксперты объясняют эффектом низкой базы прошлого года.

В модельном рейтинге первое место уверенно занимает Evolute i-JOY с результатом 455 машин (около 30% всех продаж). На вторую строчку поднялся Geely EX5 (183 шт.). Тройку лидеров замкнул новичок рынка – кроссовер Xiaomi YU7 (88 шт.). Далее следуют Evolute i-SKY (76 шт.) и прошлогодний лидер Zeekr 001 (72 шт.).

