Локализация производства растет: на УАЗе началась сборка сидений для Sollers

На Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) успешно локализовали производство сидений для пикапов Sollers ST6 и ST8. Об этом сообщила пресс-служба компании "Соллерс". Конвейер рассчитан на выпуск до 40 тысяч комплектов сидений в год. В ближайшее время начнется сборка кресел для третьей модели серии - Sollers ST9.

Производственная линия оснащена современным электронным оборудованием, которое контролирует все технологические процессы. На финальном этапе каждое сиденье проходит компьютерное тестирование, проверяя корректность затяжки всех креплений и работу электроники - нагревательных элементов и регулировок. Обивка сидений подвергается паровой обработке.

В проекте задействованы российские поставщики, которые поставляют на завод мягкие пенные элементы подушек, спинок и подголовников, обивку и нагревательные элементы.

Sollers ST - серия пикапов, производимых с 2023 года на базе JAC T6, JAC T8 и JAC T9.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ идет работа над внедорожниками УАЗ с китайским "автоматом".