Audi планирует запустить бюджетный электромобиль A1 e-tron к 2030 году

В ближайшем будущем Audi может представить компактный электромобиль, вероятно, под названием A1 e-tron, который станет самой бюджетной моделью марки. Этот шаг связан с европейской категорией M1E, предназначенной для машин длиной до 4,2 метра и предлагающей производителям преимущества в расчёте выбросов. Производство может быть налажено на заводе SEAT в испанском Мартореле, где уже запланирован выпуск моделей CUPRA Raval и Volkswagen ID. Polo, что позволит оптимизировать затраты. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Audi

Ожидается, что выход модели может состояться ближе к 2029–2030 годам, хотя официального подтверждения от руководства Audi пока нет. Компания отмечает, что рассматривает все сегменты, от базовых до спортивных, что оставляет пространство для подобных инициатив. В настоящее время Audi фокусируется на более крупном A2 e-tron, но компактный электромобиль может стать важным инструментом для увеличения продаж и привлечения новых клиентов.

Таким образом, возвращение A1 в электрическом формате представляется логичным шагом, позволяющим Audi укрепить позиции в быстрорастущем европейском сегменте доступных электромобилей. Этот проект подчёркивает стратегическую важность малолитражных моделей в условиях ужесточения экологических норм и растущего спроса на бюджетные варианты.