На Кубани таксистов-зазывал в аэропортах начали штрафовать

Выходишь из здания вокзала курортного города, и тут же тебя обступают настойчивые таксисты с цепким вопросом: "Куда ехать?" И, не моргнув глазом, называют заоблачную цену. Потому как в высокий сезон день год кормит. Знакомая картина?

В Краснодарском крае с такой навязчивостью начали жестко бороться - с 1 марта вступил в силу местный закон, запрещающий предлагать или оформлять услуги по перевозке пассажиров и багажа на территориях вокзалов и аэропортов вне специально оборудованных мест. Как это меняет ситуацию, узнала "РГ".

Водителей за приставания к пассажирам в неположенных местах штрафуют на пять тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели заплатят 20 тысяч, юрлица - 50. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства края уточнили: запрет распространяется на территорию, прилегающую к зданиям вокзалов и аэропортов в радиусе 200 метров от ближайшего входа (выхода).

Аэропорт Краснодара встретил нас полупустой площадью, залитой мартовским солнцем. Недалеко от входа в терминал плавно тормозят авто, пассажиры тонкой струйкой устремились к автоматическим дверям. У зоны прилета внутренних рейсов тоже безлюдно - почти все вызывают такси в мобильных приложениях.

Мы идем в те самые "специально оборудованные места". Найти их легко. Это зоны парковки на привокзальных площадях, у терминалов аэропортов, обозначенные дорожными знаками "Стоянка такси". Обычно эти места выделяют на участках дороги, где бывает большое скопление пассажиров. Поэтому здесь возбраняется останавливаться простым авто. Теоретически может встать кто угодно, но ненадолго. Теперь в любой момент документы и лицензию водителя может проверить сотрудник транспортной полиции. К тому же здесь время бесплатной парковки - не более 15 минут.

- Сколько будет до центра города? - интересуемся у одного из таксистов. - Я работаю только на междугородных маршрутах. Хотите, отвезу в Геленджик, Анапу или Сочи, - отвечает он.

Слегка удивленные этим, и в то же время испытывая любопытство, не удержались, чтобы не узнать, во сколько бы нам обошлась поездка в Сочи.

- Я везу от компании-агрегатора. Влияют пробки, плотность заказов. В дневное время - в среднем от 10 тысяч рублей, - сообщил водитель. - Это недорого. По сравнению с затратой времени на дорогу с пересадками до вокзала, ожиданием "Ласточки" или автобуса.

В разговоре выясняем, что наш водитель таксует с 1989 года. Конечно, делится он, в профессии есть подводные камни: комиссии с каждого заказа сервису до 24 процентов. Да и техобслуживание, топливо, страхование, место на парковке ложится на его кошелек. И все же язык не поворачивается применить к такси крылатый оборот "игра не стоит свеч". Стоит, и очень даже. Ведь на вокзалах и в аэропортах поток клиентов не иссякает, а утром и вечером - удваивается и утраивается. "Сбои сотовой связи и интернета тоже оживили спрос, не всегда можно отправить запрос через приложение", - подытожил наш собеседник.

Своего клиента таксисты готовы ждать. За радиусом в 200 метров перед нами сразу выросли водители, предлагая довезти - куда пожелаем. Называем адрес нашего офиса. Две тысячи рублей? "Что-то дорого", - говорим. "Тогда тысячу - и по рукам!" - выпаливает один из водителей. Похоже, новый закон сбил цены бомбил.

Он как раз против них и направлен - работающих без лицензий и навязчиво предлагающих свои услуги. Индивидуальные предприниматели, самозанятые и юрлица, зарегистрированные в реестре перевозчиков легкового такси, могут работать спокойно, забирая седоков в специальных местах. На железнодорожном вокзале Краснодара обстановка точь-в-точь как в аэропорту.

"Задача новой меры - упорядочить рынок такси, вытеснив сомнительных "серых" перевозчиков, которые не дают пассажирам гарантий безопасности, - пояснил замминистра транспорта и дорожного хозяйства края Алексей Смаглюк. - За первые недели марта наши рейдовые группы составили около 15 протоколов о нарушениях". По данным Смаглюка, Кубань лидирует по легализации легкового такси: число зарегистрированных машин из официального реестра составляет уже около 70 тысяч. Регион занимает третье место после Москвы и Московской области.

Тем временем

Ставрополье: бомбилы в кураже

В главных воздушных воротах Северного Кавказа - в аэропорту Минеральных Вод - пассажирам приходится пробиваться через шеренги бомбил.

Каждый из них готов отвезти куда угодно. Они просят за свои услуги много больше, чем таксисты, которые ждут пассажиров снаружи аэровокзала.

Руководство аэропорта четыре месяца назад обратились в Ставропольскую краевую думу с просьбой ввести административную ответственность для нелегальных таксистов. О кураже ставропольских бомбил, оккупировавших аэропорт, сложились легенды.

В конце 2025 года на "прямую линию" к губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову обращалась девушка из поселка Иноземцево. Она написала, что назойливые бизнесмены на колесах чуть ли не выхватывают из рук чемоданы, лезут под ноги и кричат про низкие цены, которые на деле завышены втрое.

"До Иноземцева, - сообщила она, - эти оголтелые просят минимум 1500 рублей, хотя я вчера доехала за 550, вызвав по приложению. Кто дал им право на такое отношение, почему они могут торчать на территории аэропорта сутками? А машины, встречающие и провожающие, могут стоять не более 15 минут, повторный въезд за сутки - платный? У всех этих таксистов машины зарегистрированы на инвалидов, они могут стоять сутками. До каких пор это будет продолжаться? Где безопасность, к которой мы стремимся?"

В ответ на это министерство дорожного хозяйства и транспорта края сообщило: полицейские в аэропорту контролируют ситуацию и регулярно проводят рейды. Вот так! Не зря все-таки руководство аэропорта просит краевую думу ввести штрафы для нелегальных таксистов. Не помогают, получается, регулярные рейды.

Подготовил Михаил Сухарев, Ставропольский край