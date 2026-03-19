Крупная четырехдверка марки Arcfox изменилась как снаружи, так и внутри. А еще модель теперь предложена не только в виде электрокара, но и с гибридной силовой установкой.

Электрический седан Arcfox Alpha S5 (он же αS5) с безрамочными дверями начал свою карьеру в Китае в 2024 году. Поначалу местная публика приняла модель благосклонно, но затем интерес к ней стал резко угасать. К примеру, в феврале текущего года, по данным BestSellingCarsBlog, на родине реализовано всего 844 экземпляра. Тем не менее принадлежащий концерну BAIC бренд Arcfox от модели не отказывается. Привлечь новых клиентов призван рестайлинг. Модернизированную четырехдверку анонсировали в начале текущего года. А сегодня провели полноценную презентацию и дали старт продажам.

Главное – обновленный седан доступен не только с электрической, но и с гибридной установкой типа EREV (то есть ДВС работает в режиме генератора). Гибрид Arcfox Alpha S5 имеет бензиновый атмосферник 1.5 (105 л.с.), расположенный на задней оси 272-сильный электромотор и батарею емкостью 27,4 кВт*ч. Только на электротяге такой седан проедет 230 км по циклу CLTC, суммарная дальнобойность – 1450 км.

У электрокара техника прежняя, такая четырехдверка представлена с передним или полным приводом. Переднеприводные версии бывают с электромотором мощностью 252 или 272 л.с. В первом случае идет аккумулятор на 64,8 кВт*ч, у более мощного исполнения батарея емкостью 74,4 кВт*ч. Два двигателя полноприводного Arcfox Alpha S5 вместе выдают 530 л.с., этой версии положена только топовая батарея (те же 74,4 кВт*ч). Запас хода в зависимости от исполнения варьируется от 630 до 720 км. К слову, у дореформенной «электрички» еще есть батарея на 79,2 кВт*ч, но обновленному седану такая не положена.

Что же касается внешности, то рестайлинг принес модели новые бамперы. Фары и задние фонари сохранили свою форму, но светодиодная начинка – другая. Кроме того, Arcfox Alpha S5 лишился дополнительных светящихся «клыков» спереди. Как и раньше, на крышке багажника может быть подъемный спойлер. Длина обновленного седана составляет 4886 мм против 4820 мм у дорестайлинговой модели. Остальные габариты не изменились: ширина – 1930 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2900 мм.

В салоне Arcfox Alpha S5 – модернизированные передняя панель и центральный тоннель, передняя пассажирская дверь лишилась лотка для мелочевки. Седан по-прежнему не имеет привычной приборки, вместо нее – проекционный дисплей с дополненной реальностью. Уже в базе также есть подогрев и вентиляция передних сидений, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. В богатых комплектациях еще имеется массажер передних кресел, вдобавок пассажирское сиденье получило откидную подставку для ног и режим «нулевой гравитации». Наконец, дорогим вариантам положена аудиосистема с 19 динамиками (раньше было 15 динамиков).

Понятно, что с появлением гибридных исполнений Arcfox Alpha S5 стал доступнее. Но и электроверсии тоже подешевели. Итого, без учета акций гибрид Alpha S5 с новым дизайном обойдется в 104 800 – 124 800 юаней (около 1,3 млн – 1,5 млн рублей по текущему курсу), электрокар стоит 116 800 – 173 800 юаней (1,4 млн – 2,1 млн рублей). Дореформенный электрический седан еще присутствует в продаже, за него просят 127 800 – 177 800 юаней (1,55 млн – 2,15 млн рублей).