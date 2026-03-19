Bentley представил эксклюзивную аудиосистему Naim for Mulliner с Dolby Atmos

Британский автопроизводитель Bentley представил эксклюзивную аудиосистему Naim for Mulliner, которая станет ключевой особенностью серии Virtuoso Collection в 2026 году, подчёркивая новый подход к роскоши через звук. Система включает 18 динамиков, созданных совместно с Dolby для поддержки технологии Atmos, что обеспечивает многомерное звучание с эффектом движения по салону, а также использует технологию Fraunhofer Symphoria для формирования детализированной акустической сцены. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Технические улучшения включают динамики Focal с увеличенным ходом для расширенного диапазона и точной передачи звука, а также обновлённые решётки, повышающие акустическую прозрачность. Внутри салона применены премиальные материалы, которые не только выглядят стильно, но и оптимизируют акустические характеристики, создавая идеальную среду для прослушивания.

Virtuoso Collection доступна для моделей Continental GT, GTC и Bentayga, предлагая три варианта интерьера — от светлого Soprano до более тёмного Bass. Ранее эта система стоила около 25 000 фунтов, что подчёркивает её высокий статус и делает её одним из самых технологичных проектов в автомобильной индустрии.