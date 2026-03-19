Chery начнет тестирование твердотельных батарей в Exeed ES8

Китайский автопроизводитель Chery анонсировал прорыв в аккумуляторных технологиях, который может кардинально изменить рынок электромобилей. Представленные твердотельные батареи серии Rhino S уже демонстрируют плотность энергии 400 Вт·ч/кг, а в планах компании — достижение 600 Вт·ч/кг, что теоретически позволит обеспечить запас хода свыше 1500 километров. Первым автомобилем с полностью твердотельным аккумулятором станет Exeed ES8, чьи дорожные испытания должны завершиться в течение года. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Параллельно Chery развивает гибридные решения: в этом году кроссовер Exeed EX7 получит батарею с жидко-твердотельной архитектурой. Существующие аккумуляторы бренда уже способны обеспечивать до 500 км запаса хода всего за 8 минут зарядки и выдерживать до 5000 циклов, что подчёркивает прогресс в этой области.

Однако остаются нераскрытые детали, такие как скорость зарядки твердотельных батарей — ключевой параметр для потребителей. На рынке уже присутствуют конкуренты, например BYD Blade, предлагающие высокую скорость зарядки, что указывает на жёсткую конкуренцию в сегменте.

Хотя технология выглядит перспективно и может определить рейтинг лучших автомобилей следующего десятилетия, эксперты отмечают, что в ближайшие годы покупателям не стоит откладывать выбор в ожидании «идеальной» батареи. Твердотельные аккумуляторы остаются стратегией на будущее, а не решением сегодняшнего дня, но их развитие способно серьёзно повлиять на лидерство в электромобильном сегменте.