Белорусские экспортеры расширяют сеть мультибрендовых центров в России

Белорусские экспортеры техники в Россию корректируют стратегию. Ставка делается на формирование на территории РФ мультибрендовых центров - структур, призванных объединить в одном месте продажи, сервис и ремонт машин. Сегодня в российских регионах работают уже 11 таких центров, они охватывают практически все федеральные округа. И масштабирование проекта продолжается. Тему изучал корреспондент "СОЮЗа".

Схема с гарантией

Концепция продвижения белорусской техники в Россию посредством мультибрендовых площадок сформулирована несколько лет назад. Основных причин такому решению можно назвать три. Во-первых, назрела необходимость структурировать потоки поставок техники на российский рынок. Во-вторых, в условиях возрастающей конкуренции потребителей больше не удовлетворяет схема простой покупки машин: в комплекте с товаром покупатель хочет видеть эффективное обслуживание и гарантийный ремонт, что не всегда может обеспечить обычный дилер. И в-третьих, после объявления Союзному государству незаконных санкций выявилась тенденция, при которой производители начинали конкурировать друг с другом на общем рынке.

11 структур по продаже и сервисному обслуживанию белорусской техники работают в настоящее время в Российской Федерации

В качестве комплексного решения этих проблем сформировалась идея создания структуры, в которой потенциальный клиент может ознакомиться со всем спектром белорусской техники и навесного оборудования, совершить покупку, получить постпродажную подготовку, сервис и гарантийный ремонт. В идеале мощности такого предприятия могли бы быть использованы и для локализации производства белорусской продукции на российской территории. Наиболее близко к реализации концепта подошли на ООО "Б-24", кемеровском дочернем предприятии ОАО "БЕЛАЗ". Сегодня в Кемерово работают уже две очереди мультибрендового центра. На первом этапе в Кузбассе организовали обслуживание карьерных самосвалов белорусского производства, склад запасных частей и все виды восстановления машин - вплоть до ремоторизации и капитального ремонта высокого уровня сложности. Также заработала площадка по реализации всего ассортимента белорусской техники. На второй стадии развития центра, стартовавшей в 2025 году, расширены мощности по ремонту белорусских машин, квалифицированную помощь могут получить владельцы не только карьерной, но и аграрной, коммунальной, дорожной техники белорусского производства.

Таким образом, компания в Кемерово становится оператором продаж всей белорусской техники и фактически якорным проектом Республики Беларусь в российском регионе.

С прицелом на опыт БЕЛАЗа осенью прошлого года крупный мультибрендовый центр открылся в Ростовской области. Его базой стало дочернее предприятие ОАО "МАЗ" - ООО "Региональный центр МАЗ ЮГ". Под брендом "Белорусские машины" на площадке центра представлены все ключевые производители и поставщики республики. В перспективе предприятие должно предложить потребителю весь комплекс услуг, создать производственную площадку по созданию машин на базе шасси МАЗ и войти во все финансовые, лизинговые программы, связанные с поддержкой торговли и сбыта.

В центре и на местах

Сегодня в Российской Федерации работают уже 11 структур по продаже и сервисному обслуживанию белорусской техники. И только один федеральный округ - Северо-Западный - пока такой не имеет, однако в планах Министерства промышленности Беларуси к концу года ввести в строй новый объект в Санкт-Петербурге. Стратегии создания мультибрендовых центров белорусской техники в России было посвящено недавнее заседание Президиума Совета Министров Республики Беларусь. Главной задачей для экспортеров Правительство видит закрепление на премиальном рынке с безусловным эффектом от присутствия на нем.

- Самая главная цель - наращивание экспорта нашей продукции, чтобы не получилось так, что мы построим центры, а с продажами будет все не совсем хорошо, - констатировал Премьер-министр Александр Турчин.

Здесь следует отметить, что в ряде регионов России создание мультибрендовых центров - инициатива и инвестиции российских партнеров. К примеру, в Омске в 2024 году заработали сразу два предприятия по продаже белорусских машин разных марок. При этом владельцы структур, которые годами торгуют техникой под маркой "Made in Belarus", не видят больших проблем в конкуренции друг с другом, считая, что рынок региона достаточно емкий для двух центров. Что касается дальнейших планов Беларуси, то мультиплощадка реализации и сервиса техники в ближайшее время может заработать в Приморье. Обсуждается перспектива взаимодействия с Республикой Саха (Якутия), Орловской областью и Чеченской Республикой. Кроме этого концепция продвижения техники на российский рынок предусматривает создание в ряде областных центров РФ аналогичных предприятий, но меньшего масштаба, ориентированных прежде всего на сервисное обслуживание и поставку запасных частей для белорусских машин.

В ряде регионов России создание мультибрендовых центров - инициатива и инвестиции российских партнеров - Это (мультибрендовые центры. - Прим. ред.) дает нам в первую очередь имиджевый проект, за которым следует и экономический эффект, - отметил министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов. - Самое главное - достичь за пятилетку эффективности этих центров, чтобы мы рекламировали свой белорусский бренд. "Мы уже даже сейчас в стратегию добавили то, что наши выставочные мероприятия в Российской Федерации будут проходить под названием "Белорусский дворик", "Белорусские машины", - добавил он.

Еще один эффект от присутствия белорусских мультибрендовых центров на территории России - образовательный. Во многих регионах уже сегодня создаются специальные классы подготовки специалистов для работы на белорусской технике: как в учебных заведениях, так и на базе дилерских центров.