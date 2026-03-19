В Приморье водитель проехал по трассе с другим автомобилем на крыше

В Приморье водитель микроавтобуса перевозил другой автомобиль на своей крыше. Видео опубликовал местный Telegram-канал.

В посте уточняется, что машины сняли на трассе в районе села Кипарисово. На кадрах по дороге едет серый микроавтобус с грузом на прицепе. К крыше транспортного средства при помощи тросов привязан белый автомобиль меньшего размера.

Прошлым летом в городе Бодайбо Иркутской области водитель снял на видео двух спаривающихся коз на крыше автомобиля Hyundai Sonata. Судя по ролику, животные были увлечены процессом и не обращали внимания ни на прохожих, ни на водителей.

А за несколько месяцев до этого два енота устроили оргию на крыше такси в Сочи. Позже автоинспекторы установили, что животных водитель перевозил по просьбе своего знакомого, а на крышу транспорта посадил, чтобы они не испортили салон.

