В Белоруссии лифтбэк Bestune B70 стоит на 770 тысяч рублей дешевле

Лифтбэк Bestune B70 в Белоруссии продают на 30% дешевле, чем в России. Белорусские автомобилисты покупают автомобили китайской марки Bestune существенно дешевле, чем россияне, выяснил журнал Motor в ходе мониторинга прайс-листов автокомпаний.

Так, в Белоруссии новый Bestune B70 можно купить за 75,9 тыс. местных рублей, что по актуальному курсу составляет около 2,07 млн российских рублей. Столько дилеры просят за модификацию со 160-сильным 1,5-литровым турбомотором и роботизированной коробкой передач в комплектации Enjoyment.

В России Bestune B70 в аналогичной комплектации предлагается за 2,85 млн рублей. В официальных прайс-листах Bestune указывается, что это рекомендованная розничная цена лифтбэка без учета действующих акций. Таким образом, разница между машинами в странах участницах ЕАЭС достигает 770 тыс. рублей или 27%.

Самая дорогая версия Bestune B70 в комплектации Master c 2,0-литровым мотором и «автоматом» в Белоруссии стоит 85,9 тыс. местных рублей (около 2,34 млн российских рублей), в РФ машина в такой же комплектации обойдется в 3,6 млн рублей. Разница также превышает 1,3 млн рублей.

