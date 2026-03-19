Продажи легковых автомобилей с пробегом в России идут вверх

В последний зимний месяц 2026 года россияне приобрели 411,9 тысячи подержанных легковых автомобилей. Этот показатель на 5,7% ниже, чем в предыдущем месяце, однако превышает данные февраля 2025 года на 3,7%, сообщает "Автостат".

На первом месте, как и прежде, находится отечественная Lada. В феврале было продано 96,2 тысячи ее подержанных автомобилей. Вторую позицию удерживает японская Toyota с результатом в 43,7 тысячи проданных машин. Следом идут южнокорейские Kia и Hyundai, показавшие близкие результаты - 23,2 тысячи и 22,8 тысячи единиц соответственно. Замыкает пятерку лидеров немецкий Volkswagen, реализовавший 18,7 тысячи машин.

Среди первой десятки марок, по сравнению с январем, отрицательную динамику показали восемь брендов, наибольшее падение зафиксировано у Renault (-19,5%). Положительную динамику продемонстрировали только Toyota и Honda, увеличив продажи на 8,2% и 79,7% соответственно. В годовом исчислении продажи снизились у Lada (-9,2%), Ford (-0,9%) и Chevrolet (-0,2%). Наибольший прирост показала Honda (+31,3%).

Самой востребованной моделью среди подержанных легковых автомобилей в феврале стала Kia Rio, разошедшаяся тиражом в 8,5 тысячи экземпляров. На второй позиции - Hyundai Solaris с показателем 8,3 тысячи штук. В топ-5 также вошли Lada 2107 (8,2 тысячи), Toyota Corolla (7,5 тысячи) и Lada 4x4 (7,4 тысячи). По сравнению с январем продажи большинства моделей снизились, за исключением Toyota Corolla (+20,4%) и Lada 2107 (+5,5%). А по отношению к февралю 2025-го половина моделей демонстрирует рост, а другая - падение. В плюсе Toyota Corolla (+22,1%), а в минусе - Lada 2107 (-16,1%).

За первые два месяца 2026 года россияне стали владельцами почти 849 тысяч подержанных легковых автомобилей, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

