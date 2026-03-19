Дороги по всей России строятся опережающими темпами

Обновление российских дорог идет с опережением графика. Программа дорожного строительства в 2025 году перевыполнена на 20 процентов. Построено и реконструировано было 220,8 километра федеральных трасс - на 69,3 километра больше изначально запланированного показателя. Также введено в эксплуатацию 4 628 километров дорог после капитального ремонта, ремонта и укладки новых слоев покрытия. На сегодня 72,9 процента федеральных трасс Росавтодора находятся в нормативном состоянии. В 2026 году продолжается реализация целого ряда масштабных дорожных проектов.

"В последние годы дорожная деятельность в России показывает высокие результаты. В прошлом году отремонтировано, реконструировано и построено 28 тысяч километров дорог, это на 14 процентов больше, чем год назад", - сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Основным инструментом для реализации нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" является Комплексный шестилетний план дорожной деятельности. Согласно этому документу до конца 2030 года в России будут построены и реконструированы 3,7 тысячи автомобильных дорог, из которых 1,9 тысячи километров - федеральных, 1,7 тысячи километров - региональных, в том числе порядка 900 километров дорог - на сельских территориях.

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков сообщил, что Росавтодор продолжает масштабную работу по строительству обходов городов, расширению загруженных участков трасс, развитию стратегически значимых транспортных коридоров и качественному круглогодичному содержанию всей подведомственной сети.

В 2026 году продолжится работа по созданию объездных путей вокруг населенных пунктов, до конца 2030 года планируется построить 50 таких обходов, отмечает автоэксперт, член Общественного совета при МВД России Игорь Моржаретто.

Дороги, которые позволяют транзитному транспорту не заезжать в города, имеют стратегическое значение и позволяют уменьшить нагрузку на городские магистрали, повысить безопасность дорожного движения и улучшить экологию населенных пунктов.

На 2026 год планируется завершить работы на северном обходе Тамбова. Сейчас техническая готовность объекта составляет 91 процент. Это участок федеральной трассы Р-208 Тамбов - Пенза с 9-го по 19-й километр. Капитальный ремонт на нем стартовал в 2022 году.

Масштабные работы в 2026 году будут вестись и на 5-м километре обхода Красноярска. Это основной выезд из города в направлении федеральной трассы Р-255 "Сибирь". Здесь расположена развязка по типу "неполный клеверный лист", которая была построена в 1984 году и не отвечает современным требованиям по пропускной способности. Реконструкция развязки позволит увеличить пропускную способность в два раза.

Кроме того, в этом регионе в 2026 году планируется завершить капитальный ремонт обхода Ужура. Он обеспечивает транспортную связь между крупными населенными пунктами региона и позволяет добраться до озер и баз отдыха Республики Хакасия.

В Республике Дагестан Росавтодор продолжает реализацию нескольких проектов, которые должны сделать более комфортным и быстрым движение автомобилей по транспортному коридору "Север - Юг". Участок трассы Р-217 "Кавказ" протяженностью 21 километр обеспечит движение транспорта в обход Хасавюрта. Работы здесь были начаты в марте 2024 года. Объект планируют ввести в эксплуатацию до конца 2028 года. К этому же сроку в республике откроют еще одну современную четырехполосную дорогу протяженностью 33 километра в обход Дербента. Для беспрепятственного проезда без заездов в крупные города по трассе Р-217 необходим также обход Махачкалы, строительство которого планируется начать в 2026 году.

В 2026 году важной точки планируется достичь на трассе М-12 "Восток". Скоростная дорога здесь дойдет до Тюмени. Частично она уже построена, но некоторые участки в этом году предстоит расширить.

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях продолжается восстановление дорожной инфраструктуры. В частности, выполняется капитальный ремонт автодороги Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь на участке с 36-го по 45-й километр. Техническая готовность объекта составляет 73,6 процента. Завершение работ запланировано на 2026 год.

Сейчас основной каркас сети российских дорог построен, говорит Игорь Моржаретто. И очень важная задача то, что уже построено, сохранить в нормативном состоянии.