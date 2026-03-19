Реестры транспортных компаний устранят с рынка недобросовестных перевозчиков

Государство проводит планомерную работу по обелению рынка грузовых перевозок. С 1 марта 2026 года начал действовать реестр транспортно-экспедиционных компаний. А с 1 марта 2027 года зарегистрироваться в реестре должны будут все грузовые автоперевозчики.

© Российская Газета

Платформа "ГосЛог" наполняется данными постепенно.

"Сейчас, с 1 марта начал действовать реестр экспедиторов, логистов, диспетчеров и "табуреток" - это такие посредники, которые берут заказы и перепродают их", - рассказывает Владимир Матягин, член Общественного совета Ространснадзора, президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс". Он также отмечает, что для тех, кто решит игнорировать требования законодательства, предусмотрены внушительные штрафы. За работу без включения в реестр компания заплатит 100-300 тысяч рублей в первый раз и 0,5-1 миллион рублей при повторном нарушении.

Введение реестра экспедиторов - один из самых масштабных регуляторных шагов для транспортной отрасли, отмечает Эдуард Миронов, директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России. Это не формальная регистрация, а комплексная перестройка процессов. "Компаниям предстоит адаптировать собственные процедуры и параллельно убедиться, что все партнеры-перевозчики соответствуют новым требованиям. В перспективе это должно привести к более упорядоченной модели рынка", - говорит он. Среди положительных аспектов реформы Эдуард Миронов выделяет установленный переходный период до 1 мая 2026 года, отсутствие платы за внесение в реестр сведений и бесплатное размещение сведений о компании в реестре.

Следующими в реестр поступят данные грузовых перевозчиков, сейчас у них переходный период, но им уже стоит готовиться к регистрации в реестре, считает Владимир Матягин.

Так как для экспедиторов реестр только начал работать, у автоперевозчиков есть время посмотреть, насколько удобной окажется регистрация на платформе, заявляет руководитель автоотдела "Винвэй Логистикс", член Альянса АСЕХ в Новороссийске Наталья Тян. Она также отмечает, что нововведение должно привести к обелению рынка и уходу с него серых схем.

Регистрация грузовых перевозчиков будет проходить в электронной форме через личный кабинет на портале "Госуслуги". Ведение реестра возложено на Ространснадзор, который будет использовать национальную цифровую транспортно-логистическую платформу "ГосЛог". Данные о допущенных перевозчиках будут в открытом доступе. При этом коммерческие перевозки грузов без допуска и использование незарегистрированного транспорта окажутся под запретом.

Регистрация в реестре станет обязательным условием для коммерческих перевозок грузов транспортными средствами с максимальной массой свыше 3,5 тонны. "Бизнес должен быть действующим, транспортный парк - состоять из машин, находящихся в собственности или другом законном праве владения, а водители - в трудовых отношениях с владельцем транспортного средства. В реестре транспортное средство может быть зарегистрировано только на одного владельца", - рассказывает Вадим Филатов, совладелец и заместитель директора ПЭК, президент ассоциации "АвтоГрузЭкс".

Он отмечает, что по данным ассоциации, сейчас более 60 процентов грузовых перевозок на рынке осуществляется нелегально.

Реестр направлен на упорядочение рынка за счет повышения прозрачности взаимодействия государства и бизнеса в транспортно-логистической отрасли, говорит Юрий Красовский, директор по взаимодействию с органами власти ГК "Деловые Линии".

"Для добросовестных клиентов его введение приведет к большей надежности перевозок, так как работа будет возможна только с проверенными компаниями. Государство же сможет получить инструмент контроля за перемещением запрещенных грузов", - рассказывает он.

Но реестры являются лишь одним из шагов по "обелению" рынка грузовых перевозок.

"На это работает также введение НДС в размере 5 процентов для компаний на упрощенной системе налогообложения (УСН) с доходами от 60 миллионов рублей, что позволит снизить число недобросовестных перевозчиков, оптимизирующих налоги с помощью дробления бизнеса, - считает Вадим Филатов. - Повышению прозрачности отрасли будет способствовать и обязательный переход на электронные накладные с 1 сентября 2026 года".

Создание реестра грузовых перевозчиков - это важный шаг к модернизации транспортной отрасли, отмечает Сергей Верещагин, генеральный директор ЛогЛаб.