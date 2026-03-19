Электропикап Tesla Cybertruck получил важную функцию безопасности

Автомобили Tesla Cybertruck получили новую опцию безопасности, которая предотвращает столкновения при открывании дверей. Функция, работающая через обновление ПО 2026.8, задействует встроенные камеры для мониторинга слепых зон на парковке, выявляя велосипедистов, пешеходов или другие транспортные средства. При обнаружении угрозы система активирует мигающий индикатор и звуковой сигнал, блокируя открытие двери с первого нажатия кнопки. Водителю требуется повторное нажатие после паузы, что даёт время для предотвращения инцидента. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Эта технология, именуемая предупреждением о слепых зонах при парковке, уже является стандартной для моделей Model 3 и Model Y, а теперь интегрирована в Cybertruck. Она основана на системе машинного зрения Tesla, не требуя дополнительного оборудования, что подчёркивает гибкость программных решений бренда. Внедрение такой функции отражает растущий акцент на предотвращении аварий в городских условиях, где парковка часто сопряжена с рисками.

Эксперты отмечают, что подобные инновации могут повысить общую безопасность дорожного движения, минимизируя человеческий фактор. Хотя функция не заменяет бдительность водителя, она служит дополнительным слоем защиты, особенно в плотном трафике. Это шаг в сторону более умных автомобилей, способных адаптироваться к динамичной среде.