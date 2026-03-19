В 2026 году Isuzu D-Max получит 2,2-литровый двигатель Ddi MaxForce

На рынке Малайзии ожидается обновление пикапа Isuzu D-Max, где компания планирует заменить прежний 1,9-литровый дизельный двигатель на новый агрегат Ddi MaxForce объёмом 2,2 литра. Этот мотор, соответствующий стандарту Евро-5, развивает мощность 163 л. с. и крутящий момент 400 Нм, превосходя прежние показатели в 150 л. с. и 350 Нм, что свидетельствует о значительном техническом прогрессе. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Новый двигатель, уже представленный в Таиланде, работает в паре с восьмиступенчатой автоматической или шестиступенчатой механической коробкой передач, обеспечивая гибкость для покупателей. Его конструкция включает модернизированные цилиндры с улучшенной системой смазки и вихревой камерой сгорания, что способствует повышению эффективности использования топлива. Также были внедрены поршни со сверхнизким трением, турбокомпрессор с изменяемой геометрией и форсунки высокого давления, работающие при давлении до 250 МПа.

Обновлённый блок управления двигателем и другие технические новшества позволили Isuzu заявить о снижении расхода топлива на 10,7% за пределами городских условий. Кроме того, компания отмечает, что новый агрегат демонстрирует самые низкие в своём классе показатели выбросов углекислого газа, что подчёркивает его экологическую направленность. Эти улучшения делают модель более привлекательной для потребителей, ценящих как мощность, так и экономичность.