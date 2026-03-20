Названы самые массовые китайские автомобили в России

Агентство "Автостат" подсчитало, какие легковые автомобили китайских марок самые распространенные на российском рынке.

© Российская Газета

На первом месте расположился Haval Jolion. На начало года эта модель, выпускающаяся на заводе под Тулой, оказалась самой массовой в нашей стране - зарегистрировано 238,6 тыс. экземпляров, и это внушительные 7,6% от всех китайских легковушек, представленных в РФ.

На втором месте расположился Chery Tiggo 7 Pro Max (130,9 тыс. штук, доля - 4,2%). При этом эта модель больше не продается в России официально.

Третье и четвертое места заняли Geely Coolray и Geely Monjaro (110,6 тыс. и 108,1 тыс. единиц).

Пятая позиция - у Chery Tiggo 4 Pro (101,6 тыс. шт.), который также больше не продается в РФ официально.

На шестом месте обосновался дорестайлинговый кроссовер Omoda C5 (98,5 тыс. шт.), на седьмом - Haval F7 (95,2 тыс. единиц).

В десятке самых распространенных машин из КНР к 1 января 2026 года вошли также Haval M6 (83,9 тыс. шт.), Geely Atlas (68,3 тыс. шт.) и Chery Tiggo 4 (63,2 тыс. шт.).

В общей сложности к началу января 2026 года в России было зарегистрировано 3,15 млн легковушек китайских брендов. Это 6,6% от общего количества легковых машин в нашей стране. Таким образом, китайских авто в России на сегодня больше, чем французских (2,74 млн авто). Ожидается, что к середине года "китайцы" обойдут по числу регистраций также представителей американского легкового автопрома (3,23 млн единиц).