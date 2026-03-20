Прошло исследование: Названы самые массовые китайские автомобили в России
Агентство "Автостат" подсчитало, какие легковые автомобили китайских марок самые распространенные на российском рынке.
На первом месте расположился Haval Jolion. На начало года эта модель, выпускающаяся на заводе под Тулой, оказалась самой массовой в нашей стране - зарегистрировано 238,6 тыс. экземпляров, и это внушительные 7,6% от всех китайских легковушек, представленных в РФ.
На втором месте расположился Chery Tiggo 7 Pro Max (130,9 тыс. штук, доля - 4,2%). При этом эта модель больше не продается в России официально.
Третье и четвертое места заняли Geely Coolray и Geely Monjaro (110,6 тыс. и 108,1 тыс. единиц).
Пятая позиция - у Chery Tiggo 4 Pro (101,6 тыс. шт.), который также больше не продается в РФ официально.
На шестом месте обосновался дорестайлинговый кроссовер Omoda C5 (98,5 тыс. шт.), на седьмом - Haval F7 (95,2 тыс. единиц).
В десятке самых распространенных машин из КНР к 1 января 2026 года вошли также Haval M6 (83,9 тыс. шт.), Geely Atlas (68,3 тыс. шт.) и Chery Tiggo 4 (63,2 тыс. шт.).
В общей сложности к началу января 2026 года в России было зарегистрировано 3,15 млн легковушек китайских брендов. Это 6,6% от общего количества легковых машин в нашей стране. Таким образом, китайских авто в России на сегодня больше, чем французских (2,74 млн авто). Ожидается, что к середине года "китайцы" обойдут по числу регистраций также представителей американского легкового автопрома (3,23 млн единиц).