На российских дорогах может вырасти число беспилотных грузовиков

В России к 2030 году число беспилотных грузовиков может достигнуть 4 тысяч единиц. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

По информации министерства, к 2028 году на российских дорогах будет задействовано около 1000 беспилотных грузовых машин.

«При этом каждый беспилотный грузовик будет проходить около 300 000 км в год — это в 2 раза больше, чем обычный грузовик с водителем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что модернизировать дорожную инфраструктуру для беспилотных грузовиков не потребуется. Для передвижения машин будет использоваться мобильная сеть 4G, в будущем — низкоорбитальные спутниковые группы.

В министерстве уточнили, что в 2026 году беспилотные грузовики выйдут на ЦКАД . С 2028 года планируется поэтапное расширение проекта на дороги категорий М и Р.

20 февраля газета «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко писала, что в России 55 регионов активно внедряют технологии искусственного интеллекта (ИИ), реализуя концепции «умных городов» с целью оптимизации городской среды и повышения уровня комфорта для жителей.

Григоренко подчеркнул, что масштабное внедрение ИИ в стране требует активного участия регионов, и в настоящее время большинство из них уже использует данную технологию. Правительство стимулирует регионы и ведомства к внедрению ИИ в ключевые направления деятельности, оказывая поддержку и обеспечивая обмен опытом.

