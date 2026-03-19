Kia Carnival 2026 года назван «Лучшим минивэном для семей»

Минивэн Kia Carnival 2026 года получил престижное звание «Лучший минивэн для семей» в рамках ежегодной программы «Лучшие автомобили для семей», проводимой изданием U. S. News & World Report. Эта награда присуждается уже седьмой год подряд, причём как минимум одна модель Kia ежегодно удостаивается такой чести, что подчёркивает последовательные усилия бренда в создании качественных автомобилей. По словам Эрика Уотсона, вице-президента по продажам Kia America, это достижение отражает стремление компании разрабатывать транспортные средства, отвечающие разнообразным потребностям современных семей. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Редакция U. S. News & World Review выбрала Carnival победителем после тестирования более 100 автомобилей в 14 различных классах, оценивая их по множеству критериев. Модели, которые становятся лучшими в категориях легковых автомобилей, внедорожников и минивэнов, определяются на основе высоких баллов в рейтинге лучших автомобилей издания, а также показателей безопасности и надёжности. Важную роль играют такие аспекты, как вместительность салона и багажника, а также наличие функций, ориентированных на удобство семейного использования.

Это признание подчёркивает, что Kia Carnival выделяется среди конкурентов благодаря своему сбалансированному сочетанию практичности и комфорта, что делает его привлекательным выбором для семей, ищущих надёжный и функциональный транспорт. Программа наград служит ориентиром для потребителей, помогая им принимать информированные решения при покупке автомобилей, которые наилучшим образом соответствуют их повседневным нуждам.