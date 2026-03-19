Koenigsegg зарегистрировал бренд шин Ghost Grip

Компания Koenigsegg подала в ЕС документы на регистрацию торговой марки Ghost Grip, относящейся к автомобильным шинам, дискам и аксессуарам для колес. Этот шаг привлек внимание, поскольку ранее производитель гиперкаров объявлял о партнерстве с Michelin для разработки специализированных покрышек, способных выдерживать скорости выше 460 км/ч, что приближает к теоретическому пределу около 531 км/ч. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Глава Koenigsegg Кристиан фон Кёнигсегг ранее отмечал, что тестирование таких шин уже ведется, причем основная цель — обеспечение устойчивости и безопасности на экстремальных скоростях. Именно эти факторы остаются ключевыми ограничениями для установления новых рекордов в автоспорте.

Появление бренда Ghost Grip может сигнализировать о подготовке к очередной попытке побить рекорд максимальной скорости, хотя официального подтверждения этому пока не поступало.

Существует и альтернативное объяснение: название может использоваться для линейки фирменных продуктов по уходу за автомобилем, включая средства для обработки шин.