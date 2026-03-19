Почему продажи кроссоверов Tenet T7 идут вверх

По итогам февраля 2026 года продажи кроссовера Tenet T7 в России достигли 4 641 единицы, что позволило ему впервые занять первое место в сегменте SUV на отечественном авторынке. Модель обогнала своего ближайшего конкурента - Haval Jolion, который занял второе место с результатом 4 336 единиц.

В ГК "АвтоСпецЦентр" рассказали "Автостату", что успех Tenet T7 обусловлен несколькими факторами.

Во-первых, прямая поддержка дистрибьютора при покупке автомобиля за наличные сделала приобретение более доступным для широкого круга покупателей. Во-вторых, выгодное кредитное предложение с пониженным ежемесячным платежом привлекло многих клиентов. Кроме того, большое количество машин на складе производителя позволило избежать дефицита товара.

Локализованная сборка T7 также сыграла свою роль в его популярности. Это гарантирует доступность запасных частей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что бренд Tenet достиг 50 тысяч проданных авто за полгода.