Преемник BMW Z4 может стать полностью электрическим

Производство родстера BMW Z4 подходит к концу, и в этом году ожидается выпуск специальной версии Final Edition, после чего модель покинет рынок. Прямого преемника пока нет, но в компании не исключают возможности создания нового спортивного автомобиля в будущем, возможно, даже электрического, хотя конкретные сроки не называются. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Если такой автомобиль появится, он может лишиться классического рядного шестицилиндрового двигателя или даже двигателя внутреннего сгорания в целом. В BMW подчеркивают, что не отказываются от бензиновых агрегатов, и новая архитектура Neue Klasse предполагает параллельное развитие электрических и традиционных моделей. Это открывает путь для различных версий будущего спорткара, включая возможность полностью электрического родстера, что стало бы новым этапом в развитии сегмента.

Окончательное решение по формату модели еще не принято, так как компания сохраняет гибкость в стратегии из-за нестабильной рыночной ситуации. Появление электрического спортивного автомобиля может повлиять на этот сегмент, где постепенно усиливается роль новых технологий. Ранее BMW уже выпускала электрифицированные спортивные модели, такие как гибридный i8, что показывает готовность бренда к инновациям.