Geely анонсировала флагманский просторный седан дешевле 2 млн рублей

Geely представила седан Galaxy Star 8 Voyager с ценами от 1,85 до 2,1 млн рублей.

© За рулем

Китайский автопроизводитель Geely представил обновленную версию своего седана Galaxy Star 8 Voyager, опубликовав его изображения и ключевые характеристики. Новинка позиционируется как более технологичная альтернатива базовой модели, хотя и окажется дороже.

Ориентировочная цена составит от 160 до 180 тысяч юаней, что в пересчете примерно равно 1,85-2,1 млн рублей. Интересно, что даже в верхнем ценовом диапазоне этот седан будет стоить меньше, чем Toyota Camry на китайском рынке, где ее цена начинается от 200 тысяч юаней.

Сердцем обновления стала новая батарея под названием Shield Gold Brick. Ее главная задача – увеличить запас хода в чисто электрическом режиме, который теперь достигает 225 километров. А общий запас хода для модели в гибридном цикле заявлен на впечатляющие 1725 километров. Правда, производитель не уточняет, по какому именно стандарту проводились замеры. Уже в базовой комплектации автомобиль получит систему, которая стабилизирует его движение при проколе шины, причем даже на скоростях до 160 км/ч.

В салоне акцент сделан на комфорт и мультимедиа. Здесь установлена аудиосистема Flyme Sound с 23 динамиками и пиковой мощностью 2000 Вт. Для пассажиров второго ряда предлагаются VIP-кресла с электроприводом: у них удлиненная подушка, увеличенный ход регулировки, а также функции вентиляции, подогрева и массажа.

Но главный технологический козырь – это комплекс автономного вождения Qianli Haohan H5, который поддерживает работу в городских условиях. В его основе целый набор из 27 датчиков: один лидар, три миллиметровых радара, 11 камер и 12 ультразвуковых датчиков. В описании также мелькает загадочная функция «маленький синий огонек» – по всей видимости, это внешний световой индикатор, который будет сигнализировать окружающим о работе автопилота.