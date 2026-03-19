Мечта курьера: в электроскутеры встроят систему автопилота

Электроскутеры Niu обучились распознавать препятствия. Китайский производитель лидаров фирма Hesai будет поставлять компании Niu Technologies лидары (лазерные радары) для двухколёсного транспорта. Полностью твердотельный лидардолжен контролировать слепые зоны и таким образом повысить безопасность езды.

Лидар обеспечивает максимальное поле зрения 180°×140°, что позволяет системе обнаруживать пешеходов, транспортные средства и плохо видимые препятствия (например, расположенные низко).

Компания Hesai заявила, что ей удалось снизить цены на лидары до примерно 200 долларов за счёт интеграции чипов и массового производства. В 2010-х годах аналогичные датчики стоили более 43 тыс. долларов.

Добавим, что Niu Technologies — это китайский гигант по производству электрического транспорта, который выпускает аккумуляторные самокаты, велосипеды и мотоциклы.

