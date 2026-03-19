В РФ выставили на продажу Kia Optima с небольшим пробегом

Как сообщает издание Российская газета, в Элисте на продажу выставлен седан Kia Optima 2019 с пробегом менее 20 тысяч километров. Владелец оценивает автомобиль в довольно внушительную сумму — 2,9 млн рублей.

По словам продавца, пробег полностью оригинальный, машина использовалась редко и аккуратно. Автомобиль не подвергался серьёзным вмешательствам: никаких узлов не разбирали и не модифицировали. Отдельно подчёркивается, что в зимний период транспорт не эксплуатировался и всё время хранился в гараже. Комплектация заявлена как богатая, а состояние — «практически как с завода». Продавец также отмечает регулярный уход за автомобилем и допускает лишь минимальный торг, утверждая, что найти аналогичную Kia Optima в таком состоянии крайне сложно.

Технически автомобиль оснащён бензиновым двигателем объёмом 2,0 литра мощностью 150 лошадиных сил, работающим в паре с автоматической коробкой передач.

Стоит отметить, что подобная цена заметно превышает среднерыночные предложения на вторичном рынке. Обычно стоимость Kia Optima 2019 года с небольшим пробегом варьируется ниже, однако на цену в данном случае могут влиять такие факторы, как минимальный износ, гаражное хранение, богатая комплектация и общее состояние, близкое к новому. Кроме того, в последние годы рынок подержанных автомобилей в России испытывает дефицит предложений, что также способствует росту цен даже на автомобили с пробегом.