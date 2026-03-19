Nio готовит лимитированную Firefly с уникальным цветом

Китайский автопроизводитель Nio готовит к выпуску ограниченную серию своей компактной модели Firefly, стремясь оживить продажи после двухмесячного спада. Премьера состоится 20 марта, а главной особенностью станет уникальный цвет кузова, предназначенный для привлечения клиентов. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Продажи Firefly в феврале составили 2 657 единиц, что отражает тенденцию к снижению после успешного завершения 2025 года. Компания связывает это с сезонными факторами и рассчитывает, что специальные версии помогут стимулировать спрос. Ранее в январе уже выпускалась лимитированная серия с дизайнерскими элементами, которая стоила примерно на 20% дороже стандартной модели.

Базовая версия Firefly остаётся доступной, особенно при использовании схемы аренды батареи. Модель уже представлена на нескольких зарубежных рынках и продолжает расширять своё присутствие, играя ключевую роль в глобальной стратегии Nio. Акцент на уникальный дизайн и персонализацию подчёркивает стремление бренда усилить эмоциональную связь с потребителями.

В отличие от конкурентов, таких как BYD или Tesla, которые фокусируются на технологиях и цене, Nio выбирает путь, основанный на имидже и индивидуальности. Это создаёт разнообразие в подходах к конкуренции на рынке электромобилей, предлагая покупателям выбор между рациональными и эмоциональными аргументами при принятии решения о покупке.