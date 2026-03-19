Автосалон в Мельбурне возвращается: масштаб вырос вдвое

Крупнейший автосалон Южного полушария готовится к масштабному возвращению в 2026 году, демонстрируя растущую значимость офлайн-мероприятий в эпоху цифровых трансформаций. Выставка Melbourne Motor Show пройдет 10 апреля в выставочном центре Мельбурна, занимая около 40 000 квадратных метров, что вдвое превышает площадь предыдущего года, и ожидает более 100 000 посетителей при участии свыше 120 брендов, включая Honda, Kia, BYD, MG и Geely. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Организаторы переосмыслили формат события, превратив его не просто в витрину новинок, а в развлекательное пространство с тест-драйвами более чем 100 автомобилей, интерактивными зонами, симуляторами гонок и тематическими экспозициями, такими как Fast & Furious. Этот подход контрастирует с традиционными автосалонами в Женеве или Франкфурте, которые теряют влияние, предлагая вместо статичных премьер активное вовлечение аудитории. Такая модель может стать новой для индустрии, где выбор автомобиля всё чаще формируется через реальный опыт.

Рост интереса к мероприятию подчеркивает, что офлайн-формат остаётся ключевым, особенно для китайских брендов, использующих такие площадки для выхода на новые рынки. Таким образом, Melbourne Motor Show не только демонстрирует новинки, но и служит важным инструментом для адаптации к меняющимся потребительским предпочтениям.