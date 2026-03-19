Стало известно, когда завершится производство GMC Yukon 2026 года

В 2026 году завершится выпуск GMC Yukon и его удлиненной версии XL, причем производство планируется остановить 4 сентября. По данным инсайдеров, заказы на эти модели перестанут принимать уже в середине июля, предоставив дилерам и клиентам финальную возможность приобрести автомобили до старта следующего модельного года. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

В 2027 году серьезных изменений для GMC Yukon не ожидается, вероятны лишь незначительные обновления, такие как новые цвета кузова, модернизированные колесные диски и корректировки в пакетах опций. Это позволит модели оставаться актуальной на рынке без кардинальных преобразований.

В текущем модельном году GMC Yukon доступен с тремя вариантами двигателей: атмосферным бензиновым V8 объемом 5,3 литра мощностью 355 лошадиных сил и крутящим моментом 500 Нм, а также более мощным 6,2-литровым V8, выдающим 420 лошадиных сил и 625 Нм крутящего момента. Кроме того, предлагается турбодизель 3,0 литра I6 Duramax с мощностью 305 лошадиных сил и крутящим моментом 660 Нм.

Все силовые агрегаты работают в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач от GM. Стандартной комплектацией является задний привод, а полный привод доступен в качестве дополнительной опции для повышения проходимости и комфорта в различных дорожных условиях.