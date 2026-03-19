Jaguar отменил ряд моделей ради нового концепта Type 00

Британский автопроизводитель Jaguar решил полностью перестроить свою стратегию, отменив несколько готовых и перспективных проектов. Как сообщил бывший главный дизайнер Иэн Каллум, компания прекратила разработку новых поколений моделей XF, F-Type и F-Pace, а также почти завершённого седана XJ. Эти шаги направлены на перезапуск линейки, который стартует с концепта Type 00, хотя Каллум отметил, что у бренда уже были готовые решения для обновления. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

По словам дизайнера, решение было принято резко, несмотря на активную работу над автомобилями, чтобы начать разработку заново. Каллум охарактеризовал концепт Type 00 как смелый и выразительный, но указал на недостаток эстетической привлекательности, которая традиционно отличала Jaguar. Ранее модели марки создавались с фокусом на конкуренцию с BMW и другими премиальными брендами, что отражалось в классических пропорциях кузова.

Теперь компания фактически пересобирает линейку с нуля, что может повлиять на будущие модели, поскольку бренд стремится заново сформировать свой имидж на рынке. Эти изменения подчёркивают решимость Jaguar радикально обновить свой подход, отказываясь от прошлых наработок в пользу нового старта.