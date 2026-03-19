АвтоВАЗ рассказал о производстве шасси для автомобилей Lada

Один из важнейших этапов производства автомобилей LADA — создание шасси — был продемонстрирован АВТОВАЗом, подчеркивая его роль в формировании надежной конструкции и управляемости машин. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Производство развернуто на площади свыше 140 тысяч квадратных метров, где задействовано более 3000 единиц оборудования для полного цикла работ: от механической обработки и сварки до нанесения защитных покрытий и финальной сборки. Номенклатура включает свыше 1400 позиций, таких как тормозные системы, рулевые механизмы типа «шестерня-рейка», приводы передних колес с ШРУС, элементы подвески, подрамники, а также передние и задние мосты.

Такой масштаб позволяет компании контролировать качество ключевых компонентов, снижая зависимость от внешних поставщиков. Это становится частью стратегии локализации, обеспечивая стабильность выпуска и адаптацию автомобилей к условиям эксплуатации на российском рынке.