Депутаты предложили привязать ОСАГО к водителю

Полис ОСАГО необходимо разрешить привязывать к конкретному водителю, а не к автомобилю. С таким заявлением выступил председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий в беседе с ТАСС отметил, что правильно было бы позволить водителю самостоятельно решать, привязывать полис к себе или к транспортному средству. Нилов добавил, что такой законопроект уже вносился в Госдуму и не получил поддержки.

«Но в этом направлении надо двигаться, и рано или поздно мы к этому придём», — сказал парламентарий.

Ранее автомобильный юрист Дмитрий Славнов в беседе с RT рассказал об изменениях в законе о штрафах за езду без полиса ОСАГО.