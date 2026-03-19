Южная Корея запускает в Хвасоне центр автономного вождения

Власти Республики Корея делают ставку на ускоренное внедрение беспилотного транспорта в повседневную жизнь. 21 марта в городе Хвасон (40 км к юго-западу от Сеула) начнет работу специальный центр автономного вождения, где технологии будут тестироваться не в закрытых условиях, а на обычных дорогах.

Как сообщило Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея, новый "AI-хаб автономного вождения" станет частью более широкой стратегии по созданию так называемых K-AI городов, с интеграцией искусственного интеллекта в городскую инфраструктуру.

В отличие от прежних испытаний, ограниченных полигонами, теперь беспилотные системы будут работать в реальной городской среде.

Тестовая зона охватывает территорию площадью 36,13 кв. км с дорожной сетью протяженностью 46,5 км. В рамках проекта планируется задействовать автономные транспортные средства не только для перевозки пассажиров, но и для выполнения различных городских задач. Речь идет, в частности, о помощи маломобильным группам населения, уборке улиц, мониторинге дорожной ситуации, а также транспортировке пациентов в экстренных случаях.

Ключевым элементом проекта станет интеллектуальная транспортная система, которая будет собирать и анализировать данные о дорожных условиях, трафике и окружающей среде. По замыслу разработчиков, это позволит снизить количество "слепых зон" для беспилотных авто и повысить уровень безопасности.

В ходе церемонии открытия центра будут представлены восемь типов автономного транспорта - от маршрутных и каршеринговых автомобилей до патрульных машин, роботов и специальных транспортных средств для экстренных служб.

Отдельное внимание уделено разработкам, способным работать в сложных условиях. В ходе демонстрации министр планирует проехать на беспилотном автомобиле, предназначенном для районов с низким уровнем транспортной доступности. Машина способна ориентироваться на узких улицах и дорогах без разметки и светофоров.

Власти РК подчеркивают, что новый центр станет также платформой для стартапов, университетов и научных организаций, позволяя тестировать и внедрять решения в реальных условиях. Он будет связан с программами поддержки при Корейском институте автомобильных испытаний и исследований.

Кроме того, правительство страны намерено расширить проект, усилив инфраструктуру сбора данных и развития искусственного интеллекта в городе Кванджу, который также выбран в качестве площадки для испытаний автономного транспорта.